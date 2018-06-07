Naylon kulüp(ler) - Kamil Kolcu yazdı

Spor federasyonları kulüpleriyle “branşlarını” ileriye taşır.

Kulüpler bağlı bulundukları spor federasyonlarına bire bir sorumludur.

Kulüp de federasyon da genel kurullarına hesap vermekle hükümlüdür.

Yıllık bilançolarıyla, faaliyet programlarıyla, başkan ve diğer kurullarıyla spor yasasına veya dernek yasasına uygun “tüzükleriyle” vardırlar.

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Genel kurul yapmayan kulüp olur mu?

Yönetim kurulu olmayan kulüp olur mu?

Bilançosu, faaliyet programı olmayan kulüp olur mu?

Sporcu sayısı belli olmayan kulüp olur mu?

Normal ülkelerde olmaz.

Denetim yapan ülkelerde de olmaz.

Nerde olur?

KKTC’de .

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İşte kanıtı.

“Ben de kulüp başkanıyım be canım.”

-Ne başkanısın be canım.

“Kulüp başkanı canım. Fit Spor Kulübü başkanıyım.”

-Şaka yapan.

“Vallahi.”

-Biz üç yıldan beri birlikteyiz. Senin ne genel kurul yaptığını, ne yönetim kurulu toplantısı düzenlediğini gördüm. Yönetimin kim? Tüzüğün nerde? Lisanslı sporcu sayın kaç?

“Ne bileyim be canım. O zaman Halter ve Vücut Geliştirme’de olağan genel kurul vardı. Oy verelim diye başkana, kurdular bu kulübü bana da sensin başkan dediler, bende gidip oy verdim.”

-Ma ne zaman?

“Hatırlamam tam olarak ama 5-6 sene önce falan”

- Mart ayında eve gelip genel kurula katılmayasın ve yetkini başka birine devredesin diye yazı getirdiler sana sen de imzaladın ve yetkini verdin. Genel kurula da yetki verdiğin kişi katıldı. Yani başkanlığın hala daha devam eder.

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Bu konuşma eşimle aramda geçen konuşmadır.

Yani benim eşim Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı Fit Spor Kulübü’nün başkanıdır. Ama elinde ne tüzük var. Ne sporcu sayısını bilir. Ne lisanslarını vizeletir. Ne yönetim kurulunu bilir, ne mali bilançosunu.

Ne sporcuları hangi faaliyete katıldığını?

Sporcuların kimler olduğunu dahi bilmez.

Hade buyurun buradan yakın.

Bu kulüp naylon kulüp mü değil mi sayın yetkililer?