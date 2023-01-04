Nazi hazinesi haritası ilk kez kamuoyuna açıklandı

Hollanda'da 'hiç bulunmamış bir hazineye dair ipuçları' içeren belgeler paylaşıldı.Nazilerin milyonlarca sterlin değerindeki ganimeti nereye gömdüğünü gösterebilecek bir harita da ilk kez kamuoyuna açıklanan gizli belgeler arasında yer alıyor.



Arnhem kentindeki bir bankadan saatler, kesilmiş ve parlatılmış elmaslar ve mücevherlerin Hitler'in askerleri tarafından çalındığına inanılıyor.



Harita ve diğer belgelerin Gelderland'ın Betuwe bölgesinde hazinenin saklandığı yeri gösterdiği düşünülüyor.

HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI

NL Times'ın bildirdiğine göre , ganimeti bulmak için birkaç girişimde bulunuldu, ancak hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı.



Hazinenin zaten insanlar tarafından ortaya çıkarılmış ve halka duyurulmamış olabileceği düşüncesi de yaygın.



Ulusal Arşivlerden Annet Waalkens, "Arnhem'in savunması sırasında, Rotterdamsche Bank'ın Velperweg'deki bir şubesinde bir patlama oldu. Alman askerleri olay yerinde paltolarına ganimet koydu" dedi.

Söylentiye göre ganimet, Ommeren'de gömülü olan cephane kutularına konuldu.



Hatta Hollanda devleti, onu bulması için bir Nazi subayını Hollanda'ya geri getirdi, ancak sonuç alınamadı.



Harita ve diğer belgeler, ülkenin Lahey'deki Ulusal Arşivleri tarafından bugünden itibaren kullanıma sunulan binlerce öğe arasında yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



04/01/2023 15:30