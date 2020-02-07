Nazif Özhançer 4 ay hapis yatacak

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Eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını çeken ve öldürmekle tehdit eden zanlı Nazif Özhançer Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı ve 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Sanık Özhançer’in daha önceden mahkûm olduğu uyuşturucu suçundan aldığı 1 yıllık hapis cezasının ardından 4 ay hapis cezasını çekmesine karar verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer, Nazif Özhançer’in Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunun 5 yıla ve telefonda tacizlik suçunu 6 aya kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi. Sağer, sanığın, Anayasa ile korunan özel hayatın gizliliğini ihlal etmesinin son derece ciddi suçlardan olduğuna değindi. Sağer, sanığın müştekiye ait müstehcen fotoğrafları izinsiz çekmesi, müştekiyi ölümle tehdit etmesi ve bu tehdidi sürdürmesini sanığın aleyhine değerlendirdiğini belirtti. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa 4 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, sanığın uyuşturucu suçundan 1 yıl hapis cezası aldığını anımsatıp, 4 ay hapis cezasını bu sürenin sonunda çekmesine emir verdi.

07/02/2020 18:37