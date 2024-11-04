Nazım Aktunç MTG’de

Göçmenköy ile yollarını ayıran teknik direktör Nazım Aktunç MTG ile anlaştı.

Bugün öğle saatlerinde başkan KORAL Bozkurt ile el sıkışan Aktunç daha sonra yönetici ve futbolcular ile yemekte bir araya geldi.

MTG'den yapılan açıklama şöyle:

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Kulübümüz Mağusa Türk Gücü ülkemizin başarılı Teknik Direktörlerinden birisi olan Nazım Aktunç Hocamızla anlaşarak üç buçuk yıllık bir sözleşme imzaldı.

Bunun akabinde bugün MTG Kulüp Başkanımız Koral Bozkurt'un himayelerinde futbolcularımız Nazım Aktunç Hocamız ve ekibi ile Fogo'da düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelerek tanıştılar. Nazım Aktunç Hocamız ve ekibine MTG ailemize katılımlarından dolayı hoşgeldiniz diyoruz.

Kulübümüzün ve değerli hocamızın bu tercihi yapmasında bizlere her türlü kolaylığı yapan ve buna olanak sağlayan ülkemizin güzide kulüplerinden Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübünün Değerli Başkanı ve yöneticilerine göstermiş oldukları anlayıştan dolayı da ayrıca teşekkür eder, başarılı bir sezon geçirmelerini dileriz.Ülkemizin kıymetli teknik adamı Nazım Aktunç Hocamız ve ekibinin gelmesini ön ayak olan ve büyük katkı koyan Kıymetli Başkanımız Sayın Koral Bozkurt'a da sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, bu transferin MTG camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.