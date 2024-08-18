Nazım Aktunç'un gözü yükseklerde

Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarını İzmit Kartepe'de sürdürüyor. Bir haftalık kamp çalışmalarında teknik direktör Nazım Aktunç ve ekibinin programı çerçevesinde futbolcular günde çift idmanla yoğun tempoda hazırlanıyorlar.

Tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezon Kıbrıs Kupası'nı müzesine götüren Göçmenköy'de Nazım Aktunç da yılın antrenörü seçilmişti. Kadroda yapılanma gerçekleştiren Göçmenköy üst sıralarda yer bulmaya çalışacak.

Nazım Aktunç Kartepe'de takımının olumlu iklim şartlarında iyi çalıştığını, Debouto'nun yanına iki yabancı takviyesi yapacaklarını, genç isimlere de yer vereceklerini belirterek kenetlenmiş ve dinamik bir ekip izleteceklerini söyledi.

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