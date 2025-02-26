Nazım Çavuşoğlu’na Destek Çağrısı: ''Yakışıksız İthamları Kabul Etmiyoruz''

Bağımsız İlahiyatçı İnisiyatifi Başkanı H. Kenan Balcılar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik son dönemde gündeme gelen eleştirileri haksız ve mesnetsiz bulduklarını belirterek kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.

Balcılar, yaptığı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun eğitimde fırsat eşitliğini gözeten bir anlayış sergilediğini vurgularken, özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin istihdamına ve yaz Kur’an kurslarının uygulanmasına sağladığı destekle dikkat çektiğini ifade etti.

Açıklamada, “Eğitimde tüm kesimlere eşit mesafede duran, iyi niyetle hizmet eden Sayın Bakanımıza yönelik ithamları üzüntüyle takip ediyoruz. Eğitimin her alanında fırsatları genişleten bir anlayışı benimseyen Sayın Bakanımız, birçok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin atanmasına vesile olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk toplumunun hoşgörü ve birlik anlayışıyla bu tür söylemleri aşacak güce sahip olduğunu belirten Balcılar, eğitim gibi hassas bir konuda sağduyulu ve hakkaniyetli bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.