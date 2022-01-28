Nazım Çavuşoğlu’nun da test sonucu pozitif!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, düzenli olarak yaptırdığı PCR testleri sonucu bugün testinin pozitif çıktığını söyledi.

Kendisinin ve ailesinin izole olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Kesinlikle, aşı önemli. Hatırlatma dozum da yapılmıştı, kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Öte yandan 23 Ocak’ta gerçekleştirilen genel seçimler sonrası Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP milletvekili Hakan Dinçyürek ve CTP milletvekili Doğuş Derya’nın testleri pozitif çıkmıştı.

Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

Düzenli olarak yaptırmış olduğum PCR testim, bugün pozitif olarak sonuçlandı.

Ailemle birlikte gerekli tedbirleri aldık, izoleyiz.

Bu sürede yakın temas içerisinde olduğum yakın akraba ve dostlarıma ulaştım.

Buradan da unuttuğum birisi varsa, duyurmak istiyorum.

Kesinlikle, aşı önemli. Hatırlatma dozum da yapılmıştı, kendimi çok iyi hissediyorum.

Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

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28/01/2022 21:39