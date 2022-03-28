Nazım Kızılbora’nın vefatı üzüntü yarattı…

Ülkemizin sevilen insanlarından Nazım Kızılbora Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 1945 doğumlu Kızılbora 1984 yılında polislik mesleğinden emekli olmuş ve hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başlamıştı.

Nazım Kızılbora 2016 yılında Gülten Özyakup Sezgin’in hazırladığı El Emeği Göz Nuru programına konuk olmuştu.

İşte o röportaj:

1945 yılında Selçuklu doğumlu Nazım Kızılbora, 9 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldi. 1962 yılında Lefkoşa’da Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden mezunu olan Kızılbora, askerlik ve mücahitlik görevini tamamladıktan sonra 1971’de polis teşkilatına katıldı.

Kızılbora, 1984 yılında emekliye ayrıldı.

Kızılbora, “Emekliye ayrıldıktan sonra hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya bir şeyler üretmeye başladım. 2002 yılında Lefkoşa Büyükhan’da dükkânımızı açtık. Bugüne kadar da devam etmekteyiz. Babam da dağarcık dikerdi, karasaban, semer yapardı” dedi. Kızılbora, bakımı yapılan dağarcığın hiç bozulmadan yıllarca kullanılabileceğini söyledi. Eskiden kadın ve erkeklerin çok görüşmediğini belirten Kızılbora, “Çoban sevdiği kızın evinin önünden geçerken omzuna takılı çantasını (dağarcık) sallardı ve ses çıkarırdı. Bir tür haberleşme aracıydı da sevenler arasında” dedi.

Fotoğraflar Johan Duchateau



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28/03/2022 17:59