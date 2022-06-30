Nazlı: Bilişim Suçları Yasası’nın Anayasa’ya aykırılığı mahkeme tarafından tescillendi

Anayasa Mahkemesi bugün okunan kararında, Bilişim Suçları Yasası’nın bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit etti.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Avukat Cansu N. Nazlı, Bilişim Suçları Yasası’nın dört farklı maddesi altındaki dört fıkrayı Anayasa’ya aykırı bulan mahkemenin, basın araçlarına suç aleti olsa da el konulamayacağının bir Anayasa hükmü olduğunu hatırlattığını belirtti. Nazlı, Bilişim Suçları Yasası uygulanırken basın aracı olarak kullanılan telefon, laptop, bilgisayar gibi materyallere el konulamayacağının bir kez daha Mahkeme tarafından açıkça ifade edildiğini açıkladı.

Anayasaya aykırı bulunan fıkralar arasında trafik bilgilerinin paylaşılması, el konulan iletişim cihazlarının iade edilmemesi, yer sağlayıcıların içerik sağlayıcılara haber vermeden içeriğe erişimi engellemesi ve erişim sağlayıcıya yönelik yaptırımlar olduğunu belirten Nazlı, Bağımsızlık Yolu’nun da parçası olduğu ve Basın-Sen öncülüğünde toplumsal muhalefet tarafından sahiplenilen mücadelede ciddi bir kazanım elde edildiğini vurguladı. Nazlı, Anayasa’ya aykırı maddeler değiştirilirken, demokratik anlamda sıkıntılı olan ancak teknik olarak Anayasa’ya aykırı bulunmayan diğer maddelerin de ortadan kaldırılması için takipçi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Nazlı, bu yasayı çocuk pornografisini ve banka dolandırıcılığını önlemek için geçirmek istediğini vitrine koyarak yasayı savunan CTP'li vekillere seslenerek, "Alan örgütlerinin hassasiyetlerini ve muhalif siyasetlerin eleştirilerini daha çok dikkate almanız her zamankinden daha önemli. Umarım bu karar halkın hakları hilafına olan durumlarda hikmetinden sual olunmayan 'insan hakları otoritesi' tavrınızı törpülemeye yarar" diye vurguladı.

Cansu N. Nazlı’nın paylaşımının tamamı şöyle;

Anayasa Mahkemesi bugün okunan kararında, Bilişim Suçları Yasası’nın bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit etti. Bilişim Suçları Yasası’nın dört farklı maddesi altındaki dört fıkrayı Anayasa’ya aykırı bulan mahkeme; basın araçlarına suç aleti olsa da el konulamayacağının bir Anayasa hükmü olduğunu hatırlattı. Bu nedenle Bilişim Suçları Yasası uygulanırken basın aracı olarak kullanılan telefon, laptop, bilgisayar gibi materyale el konulamayacağı bir kez daha Mahkeme tarafından ifade edildi. Anayasaya aykırı bulunan fıkralar arasında trafik bilgilerinin paylaşılması, el konulan iletişim cihazlarının iade edilmemesi, yer sağlayıcıların içerik sağlayıcılara haber vermeden içeriğe erişimi engellemesi ve erişim sağlayıcıya yönelik yaptırımlar var! Partimiz Bağımsızlık Yolu’nun da parçası olduğu ve Basın-Sen öncülüğünde toplumsal muhalefet tarafından sahiplenilen mücadele böylece ciddi bir kazanım elde etmiş oldu. Anayasa’ya aykırı maddeler değiştirilirken, demokratik anlamda sıkıntılı olan ancak teknik olarak Anayasa’ya aykırı bulunmayan diğer maddelerin de ortadan kaldırılması için takipçi olmaya devam edeceğiz. Son söz, bu yasayı çocuk pornografisini ve banka dolandırıcılığını önlemek için geçirmek istediğini vitrine koyarak yasayı savunan CTP'li vekillere: Alan örgütlerinin hassasiyetlerini ve muhalif siyasetlerin eleştirilerini daha çok dikkate almanız her zamankinden daha önemli. Umarım bu karar halkın hakları hilafına olan durumlarda hikmetinden sual olunmayan 'insan hakları otoritesi' tavrınızı törpülemeye yarar.

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30/06/2022 18:54