Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi adayı Cansu N. Nazlı, Mayıs TV’de yayınlanan Mayıs Manşet programına katılarak Meltem Sakin’in sorularını yanıtladı.

-“Seçim bizim için bir mücadele alanıdır”

Nazlı programın başında gerçekleşmesine bir hafta gibi kısa bir süre kalan seçim sürecini değerlendirdi. Nazlı, iki büyük parti arasındaki kutuplaşmadan kaynaklı propaganda döneminin agresif söylemlerle geçtiğini belirtti. Bazı partilerce bu sürecin güç gösterisine dönüştürüldüğünü söyleyen Nazlı, suçlayıcı tavırların demokratik olmadığını aktardı.

Bağımsızlık Yolu’nun bu süreçte sokak eksenli bir çalışma yürüttüğünü anlatan Nazlı, Lefkoşa ve Girne Belediyesi’nde Bağımsızlık Yolu logosu altında meclis üyesi aday listesi çıkardıklarını söyledi. Nazlı, Güzelyurt Bölgesi’nde de sol güç birliği ittifakı yaparak TDP logosu altında Bağımsızlık Yolu’nun üç belediye meclis üyesi adayının olduğunu söyledi. Mağusa Bölgesi’nde bağımsız aday Salih Oktay’ı ve Girne Bölgesi’nde de KSP adayı Osman Zorba’yı desteklediklerini açıklayan Nazlı, “her bölgede örgütlülük ve gücümüz oranında sokakta sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz” dedi. Seçim, bizim için bir mücadele aracıdır diyen Nazlı, kamusal hakların ilerletilmesi için her zaman verdikleri mücadelenin bir devamı niteliğindedir dedi.

-“Sosyal belediyeciliğin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız”

Emekçinin partisi olarak Bağımsızlık Yolu’nun, emeğin güçlenmesi, yoksullukla mücadele, özelde sendikalaşma ve kadına şiddetle mücadele gibi maddelerin ana siyasetleri olduğunu hatırlatan Nazlı, seçim sürecinde de farklı bir söylem kullanmadıklarını yerel yönetim ölçeğinde çözüm önerileri sunduklarını ifade etti.

Siyasi ve ekonomik açıdan birçok eksikliğin var olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz diyen Nazlı, özellikle bu dönemde en temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlandığımız bir süreçten geçiyoruz açıklamasını yaptı. Nazlı, belediyeler nezdinde de bu ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili sosyal belediyeciliğin büyük önem taşıdığını, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de bunun iyi bir örneğini sergilediğini anlattı. Lefkoşa Türk Belediyesi seçimlerinde Mehmet Harmancı’yı destekleyeceklerini yineleyen Nazlı, sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Trafiğin sağdan akması ve sol direksiyon araç ithali sorusu üzerine Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak bu ülkede hükümet olmakla iktidar olunamayacağını defayen söylediklerini hatırlattı. Ülkemizdeki gerçek iktidarın TC egemenleriyle sermaye kesiminin olduğunu belirten Nazlı, bu meselde de yine ayni aktörlerin devrede olduğunu görüyoruz dedi. Nazlı, Bakanlar Kurulu ve hükümet yetkilileri, gerçek iktidar konumunda olan araç ithalatçıları, oto galeriler ve akaryakıt ithalatçılarının paravanı konumundadır açıklamasını yaptı.

-“Taşerona son verilmeli, işçiler kamuda istihdam edilmeli”

Taşeron işçilerinin eylemini de değerlendiren Nazlı, içinde bulunduğumuz neoliberal dönemde emeğin gittikçe daha da güvensizleştirildiği bir safhadayız, taşeronlaşma da bunun bir boyutu ifadelerini kullandı. Bağımsızlık Yolu olarak kamuda taşerona son verilmesi gerektiğini söyleyen Nazlı, işçilerin de kamuda istihdam edilmesi gerekmektedir dedi. Taşeron sistemi Anayasa ve Kamu Görevlileri yasalarına da aykırıdır diyen Nazlı, hademelerin çalıştığı yerdeki kamu emekçilerinin bu sürece sahip çıkması gerekli ve önemlidir dedi.

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18/12/2022 11:15