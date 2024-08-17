Nazlı: Teknecik Elektrik Santrali'nde iş sağlığı ve güvenlik önlemleri eksik

Bağımsızlık Yolu (BY) Teknecik Elektrik Santrali'nde iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin eksik olduğunu savundu.

BY Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, yazılı açıklamasında, önceki gece Teknecik'te sadece iki saat boyunca soluduğu kirli hava nedeniyle baş ağrısı ve boğaz kuruluğu yaşadığını ifade etti ve Elektrik Kurumu emekçilerinin uzun saatler boyunca, "iş sağlığı ve güvenliği önlemleri olmadan" bu ortamda çalıştıklarını belirtti. Nazlı ayrıca, bir çalışanın uygun ayakkabı temin edilmediği için yerdeki yağ nedeniyle kayıp düştüğünü ileri sürdü.

Sendika Başkanı’nın polis tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ise Nazlı, "Bir sendikacının 'suç oluşturan' ya da 'suç şüphesi' olan bir eylemi olmadan polis tarafından ‘olay büyümesin’ diye üç saat alıkonulduğunu" savundu.

Nazlı, aynı gece " Anayasa, Haksız Fiiller Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Ceza Yasası, Çevre Yasası, İyi İdare Yasası, iç hukukun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve belki daha fazlasının" da ihlal edildiği görüşünü ileri sürdü.

Nazlı, hükümetin AKSA'nın menfaatini korumak ve uzun vadede kamusal enerjiyi yok etmek istediğini de iddia etti.