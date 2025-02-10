Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’ni Cumartesi günü tamamladı.

Oynanan maçlar sonrasında kadınlarda Arcuad Anka Spor Derneği, erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı. Arucad Anka Spor Derneği Kadın Takımı 12 puanla, Lefke Avrupa Üniversitesi Erkek Takımı ise 20 puanla mutlu sona ulaşmayı başardı.

Kadınlarda 5 ve 6’ncı ayaklar, erkeklerde ise 9 ve 10’uncu ayak maçları oynandı.

Federasyon spor salonunda gerçekleşen ve sabah saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar nefes kesti. Büyük çekişmeye sahne olan maçlar sonrasında Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi tamamlandı.

Kadınlar Takım Sonuçları ve Puan Durumu

5.AYAK

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Sütlüce

Girne Amerikan Üniversitesi 3-1 Gönyeli

6.AYAK

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Girne Amerikan Üniversitesi

Sütlüce 3-1 Gönyeli

1.Arucad Anka Spor Derneği – 12 puan

2.Girne Amerikan Üniversitesi – 10 puan

3. Sütlüce Spor Kulübü – 7 puan

4.Gönyeli Spor Kulübü – 7 puan

Erkekler Takım Sonuçları ve Puan Durumu

9.AYAK

LAÜ 3-0 GAÜ

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 GÜHAD

Dumlupınar 1-3 Gönyeli

10.AYAK

LAÜ 3-2 Arucad Anka Spor Derneği

GAÜ 0-3 Gönyeli

Dumlupınar 1-3 GÜHAD

1.LAÜ – 20 puan

2.Arucad Anka Spor Derneği – 18 puan

3.Gönyeli Spor Kulübü – 15 puan

4.GÜHAD – 13 puan