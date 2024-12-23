Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk yarı tamamlandı
23/12/2024
Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk devre Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu adına Büyükler Ligi’ni iki hafta önce başlatmıştı. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla birlikte Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk devre tamamlanmış oldu. Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk devreyi kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi lider olarak tamamladı.
Erkekler Ligi
4.Ayak Sonuçları
LAÜ 3-0 GAÜ
Arucad Anka Spor Derneği 3-0 GÜHAD
Dumlupınar 1-3 Gönyeli
5.Ayak Sonuçları
LAÜ 3-0 Arucad Anka Spor Derneği
GAÜ 2-3 Gönyeli
Dumlupınar 1-3 GÜHAD
Kadınlar Ligi
2.Ayak Sonuçları
Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Sütlüce
GAÜ 3-2 Gönyeli
3.Ayak Sonuçları
Arucad Anka Spor Derneği 3-1 GAÜ
Sütlüce 1-3 Gönyeli
İlk devre puan durumu
KADINLAR
1.Arucad Anka Spor Derneği (6 puan)
2.GAÜ (5 puan)
3.Gönyeli (4 puan)
4.Sütlüce (3 puan)
ERKEKLER
1.LAÜ (10 puan)
2.Arucad Anka Spor Derneği (9 puan)
3.Gönyeli (8 puan)
4.GAÜ (7 puan)
5.GÜHAD (6 puan)
6.Dumlupınar (5 puan)