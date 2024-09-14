Nazlime Sporcuoğlu U19 Ferdi Klasman Turnuvası tamamlandı

Geçtiğimiz hafta Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Şampiyonası ile sezonu resmen açan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun ikinci resmi organizasyonunu bugün gerçekleştirdi.

Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu anısına U19 Ferdi Klasman Turnuvası’nı bugün gerçekleştirdi ve dereceye giren sporcular belli oldu. İlginin yoğun olduğu turnuvada U19 Erkeklerde ilk sırayı Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Tuğra Soyer alırken, U19 Kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel birinci oldu.

Erkeklerde ikinci sırayı Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Ali İleri, üçüncü sırayı Arucad Anka Spor Derneği’nden Onur Yücel ve dördüncü sırayı ise yine Arucad Anka Spor Derneği’nden Toprak Öztürk alırken, kadınlarda ise ikinci sırayı Arucad Anka Spor Derneği’nden Ecem Önder, üçüncü sırayı yine Arucad Anka Spor Derneği’nden Ayşe Çubukçu, dördüncü sırayı ise Girne Amerikan Üniversitesi’nden Liva Çevik aldı.