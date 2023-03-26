NBA | ABD Başkanı Joe Biden'dan Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'e görev
NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne alındı.
26/03/2023
NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne alındı.
Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne alınan 30 isim arasında Curry ve eşi de yer aldı.
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre grup, geçmişi veya yeteneği ne olursa olsun tüm Amerikalılar için sağlıklı, erişilebilir beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlıyor.
WNBA Şampiyonu da ekibe katıldı
Konseyin yeni üyeleri arasında WNBA şampiyonu Tamika Catchings ve Philadelphia Phillies beyzbol oyuncusu Ryan Howard gibi isimler de yer aldı.