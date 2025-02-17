NBA All-Star 2025'in şampiyonu Shaq takımı oldu
NBA All-Star 2025’in final maçında Shaq Takımı, Chuck Takımı’nı 41-25 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalde Stephen Curry ve Jayson Tatum'un etkili performansı galibiyeti getirdi.
17/02/2025
NBA All-Star 2025’in final maçında Shaq Takımı, Chuck Takımı’nı 41-25 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalde Stephen Curry ve Jayson Tatum'un etkili performansı galibiyeti getirdi.
Alperen Şengün İkinci Türk Oyuncu Oldu
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı’nda yer alarak NBA All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu unvanını kazandı. Alperen, yarı finalde 4 sayı, 1 ribaunt üretirken, finalde 19 saniye süre aldı.
Tatum ve Curry Zaferi Getirdi
Shaq Takımı’nın yıldızları Jayson Tatum (15 sayı, 3 ribaunt, 2 asist) ve Stephen Curry (12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma) galibiyette başrol oynadı. Chuck Takımı’nda ise Victor Wembanyama 11 sayı, Karl-Anthony Towns 8 sayı ile mücadele etti.
Curry MVP Seçildi
Finaldeki performansıyla dikkat çeken Stephen Curry, toplamda 20 sayı, 10 ribaunt ile oynayarak kariyerinde ikinci kez All-Star MVP ödülüne layık görüldü.