NBA All-Star kadrosunda değişiklik

Indiana'ın ev sahipliğinde gerçekeleşecek 2024 NBA All-Star'da Doğu Konferansı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.



NBA'den yapılan açıklamada Joel Embiid ve Julius Randle'ın yerine kadroya dahil edilen isimler duyuruldu. Her iki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle All-Star kadrosundan çıkarılmıştı.



Açıklamada, Atlanta Hawks'tan Trae Young ve Toronto Raptors'tan Scottie Barnes'ın kadroya alındığı belirtildi.

YOUNG ÜÇÜNCÜ, BARNES İLK MAÇINA ÇIKACAK

Kadroda yapılan değişikliğin ardından Trae Young, kariyerinde 3. kez All-Star'da forma giyecek.



Scottie Barnes ise ilk kez All-Star'da yer alacak.

NBA ALL-STAR NE ZAMAN?

NBA'de bu sezon 73. kez gerçekleştirilecek All-Star organizasyonu, 16-18 Şubat tarihlerinde yapılacak.



All-Star karşılaşması 18 Şubat'ta oynanacak.