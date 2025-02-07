NBA All-Star’da 3 takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nin 2025 All-Star organizasyonuna katılacak 3 takımın kadroları açıklandı. Charles Barkley, Shaquille O’Neal ve Kenny Smith’in seçtiği oyuncular, gelecek etkinliğin heyecanını artırdı.

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07/02/2025

NBA All-Star’da 3 takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nin 2025 All-Star organizasyonuna katılacak 3 takımın kadroları açıklandı. Charles Barkley, Shaquille O’Neal ve Kenny Smith’in seçtiği oyuncular, gelecek etkinliğin heyecanını artırdı.

NBA All-Star organizasyonunda yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu. 24 oyuncudan oluşan havuzdan sekizer oyuncu seçen NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri Charles Barkley, Shaquille O’Neal ve Kenny Smith, tüm basketbolseverlerin merakla beklediği kadroları belirledi.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco’daki Chase Center'da düzenlenecek. İlk kez dört takım ve üç maçlık mini turnuva (iki yarı final ve bir final) şeklinde gerçekleştirilecek organizasyonda, seçilen kadrolar şunlar:

Shaq Takımı:

  • LeBron James
  • Stephen Curry
  • Anthony Davis
  • Jayson Tatum
  • Kevin Durant
  • Damian Lillard
  • James Harden
  • Jaylen Brown

Kenny Takımı:

  • Anthony Edwards
  • Jalen Brunson
  • Jaren Jackson
  • Jalen Williams
  • Darius Garland
  • Evan Mobley
  • Cade Cunningham
  • Tyler Herro

Chuck Takımı:

  • Nikola Jokic
  • Giannis Antetokounmpo
  • Shai Gilgeous-Alexander
  • Victor Wembanyama
  • Pascal Siakam
  • Alperen Şengün
  • Karl-Anthony Towns
  • Donovan Mitchell
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