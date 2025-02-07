NBA All-Star’da 3 takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nin 2025 All-Star organizasyonuna katılacak 3 takımın kadroları açıklandı. Charles Barkley, Shaquille O’Neal ve Kenny Smith’in seçtiği oyuncular, gelecek etkinliğin heyecanını artırdı.

NBA All-Star organizasyonunda yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu. 24 oyuncudan oluşan havuzdan sekizer oyuncu seçen NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri Charles Barkley, Shaquille O’Neal ve Kenny Smith, tüm basketbolseverlerin merakla beklediği kadroları belirledi.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco’daki Chase Center'da düzenlenecek. İlk kez dört takım ve üç maçlık mini turnuva (iki yarı final ve bir final) şeklinde gerçekleştirilecek organizasyonda, seçilen kadrolar şunlar:

Shaq Takımı:

LeBron James

Stephen Curry

Anthony Davis

Jayson Tatum

Kevin Durant

Damian Lillard

James Harden

Jaylen Brown

Kenny Takımı:

Anthony Edwards

Jalen Brunson

Jaren Jackson

Jalen Williams

Darius Garland

Evan Mobley

Cade Cunningham

Tyler Herro

Chuck Takımı: