NBA efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA'in efsanevi oyuncularından Kobe Bryant, helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

ads
26/01/2020

ads
ads
NBA efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant hayatını kaybetti. 

Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi.

23 Ağustos 1978'de doğan Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmemiş, doğrudan NBA'ye adımını atmıştı.

1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilsen Kobe, daha sonra Lakers'a takas edilmişti. 

17 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu. 

26/01/2020 22:49
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: kobe bryant
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.