NBA Haberleri: LeBron James'den tarihi performans! İkinci sıraya yükseldi
Los Angeles Lakers'ta forma giyen LeBron James, normal sezon kariyerindeki sayı toplamını 36 bin 947'ye çıkararak NBA tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu.
20/03/2022
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, James'in 38 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Washington Wizards deplasmanından 127-119 mağlup ayrıldı.
Lakers'ın 37 yaşındaki yıldız oyuncusu James, Karl Malone'u (36 bin 928 sayı) geride bırakarak en skorerler listesinde 2. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar bulunuyor.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizars'ta ise 27 sayı, 5 asistle oynayan Kristaps Porzingis ve 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kentavious Caldwell-Pope öne çıktı.
- Sonuçlar
Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 138-119
Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 129-108
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-109
Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 127-119