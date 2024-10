NBA Hall Of Fame'de bir ilk

Estetik smaçlarıyla Basketbol tarihine geçenVince Carter, "Hall of Fame" unvanıyla onurlanırıldı. 22 sezon oynadığı NBA'de 8 kez All Star seçilen Carter, 2000'deki Smaç Yarışması performansıyla hafızalara kazınmıştı.



Unutulmazlar arasında giren diğer isimse, Detroit Pistons'ın 2004'teki şampiyonluğunun mimarı Chauncey Billups oldu.



NBA, "Hall of Fame"i taraftarlara da açtı



Efsane oyuncuların arasına, Los Angeles Lakers'ı yıllarca saha içinden destekleyen ünlü aktör Jack Nicholson ve New York Knicks'in tutkulu taraftarı Spike Lee de katıldı.

Bu habere tepkiniz:



15/10/2024 10:11