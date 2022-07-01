NBA tarihinin en pahalı sözleşmesi Nikola Jokic'ten

NBA'de serbest oyuncu transfer piyasası hızlı başladı. Denver Nuggets'ta forma giyen Nikola Jokic'in kararı takımda kalmak yönünde oldu.

Üst üste iki kez MVP seçilen yıldız oyuncu, NBA tarihine geçen bir anlaşmaya imza attı. The Athletic'in haberine göre, süpermaksimum kontratla 264 milyon Dolar karşılığında Denver ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Nikola Jokic ayrıca sözleşmesinin 5. yılında ise 60 milyon Dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olacak.

Bu anlaşma NBA tarihinin en pahalı sözleşmesi olarak da tarihe geçti.

Bu sezon 19 triple-double'a imza atan 27 yaşındaki oyuncu, 27.1 sayı, 13.8 ribaund ve 7.9 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı.

Gecede ses getiren iki sözleşme gelişmesi daha yaşandı. Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, kulübüyle 4 yıllık 214 milyon Dolarlık bir anlaşma yaptı.

Bradley Beal ise Washington Wizards ile 5 yıl için 251 milyon Dolara el sıkıştı.

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01/07/2022 15:03