NBA tarihinin en skorer oyuncusu LeBron James

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Golden State Warriors karşısında kaydettiği 26 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'a konuk oldu.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı Golden State Warriors, 117-115 kazandı ve bu sezonki 42. galibiyetini aldı. Sahadan yenilgiyle ayrılan Lakers ise bu sezonki 31. mağlubiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte 30 dakika sahada kalan Klay Thompson, 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Los Angeles Lakers'ta ise LeBron James, kaydettiği 26 sayıyla NBA tarihine geçti.

Yıldız oyuncu, NBA kariyerinde 44 bin 152 sayıya ulaşarak tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Los Angeles Lakers'ın efsanevi isimlerinden olan Kareem Abdul-Jabbar, kariyerini 44 bin 149 sayıyla tamamlamıştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan LeBron James şunları söyledi, "En üst seviyede oynama fırsatı elde ettiğim için minnettarım. Basketbolu seviyorum. NBA'in bir parçası olmayı ve birçok jenerasyona ilham vermeyi seviyorum."

Bu habere tepkiniz:



13/02/2022 10:47