NBA yıldızına 21 dikiş atıldı

Denver Nuggets, Aaron Gordon'ın yüzünde ve elinde köpek ısırığı nedeniyle kesikler olduğunu açıkladı. Gordon'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

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28/12/2023

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NBA yıldızına 21 dikiş atıldı

NBA Batı Konferansı takımlarından Denver Nuggets, Aaron Gordon'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Gordon'ı 25 Aralık Pazartesi günü köpek ısırdığı, yüzünde ve elinde kesikler olduğu belirtildi.

Gordon'ın durumunun iyi olduğu ifade edilirken iyileşene kadar takımdan uzak kalacağı kaydedildi.

Athletic'te yer alan haberde ise Gordon'a 21 dikiş atıldığı ve 28 yaşındaki basketbolcunun elindeki kesiklerin, şut atarken kullandığı elinde olduğu aktarıldı.

28/12/2023 10:32
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TAGS: NBA, YILDIZ,
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