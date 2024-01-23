NBA'de 70 sayı barajını geçen basketbolcular arasına Embiid de eklendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid de eklendi.

Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği San Antonio Spurs'u 133-123 yendiği maça, 70 sayı atan Joel Embiid damga vurdu.

Spurs karşısında kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de 70 ve üzeri sayı atan 9. oyuncu oldu.

Kamerun asıllı olan ve Fransa vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu, NBA'de sezonun en yüksek sayısına ulaştı.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu Chamberlain

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait.

Chamberlain ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını 6 kez geçme başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajını aşan oyuncular listesinde Chamberlain ve Embiid dışında Kobe Bryant, David Thompson, Damian Lillard, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell ve Devin Booker yer alıyor.

Kobe Bryant, 81 sayıyla ikinci sırada

Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda.

Chamberlain, 1962 yılında bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajını geçen oyuncular şu şekilde:

Sıra Oyuncu Sayı Takım Yıl 1 Wilt Chamberlain 100 Philadelphia Warriors 1962 2 Kobe Bryant 81 Los Angeles Lakers 2006 3 Wilt Chamberlain 78 Philadelphia Warriors 1961 4 Wilt Chamberlain 73 Philadelphia Warriors 1962 5 Wilt Chamberlain 73 San Francisco Warriors 1962 6 David Thompson 73 Denver Nuggets 1978 7 Wilt Chamberlain 72 San Francisco Warriors 1962 8 Elgin Baylor 71 Los Angeles Lakers 1960 9 David Robinson 71 San Antonio Spurs 1994 10 Donovan Mitchell 71 Cleveland Cavaliers 2023 11 Damian Lillard 71 Portland Trail Blazers 2023 12 Wilt Chamberlain 70 San Francisco Warriors 1963 13 Devin Booker 70 Phoenix Suns 2017 14 Joel Embiid 70 Philadelphia 76ers 2024