NBA'de Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 123-113 yendi.

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04/01/2023

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NBA'de Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı

NBA'e 3 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117

04/01/2023 09:55
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TAGS: NBA, Antetokounmpo
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