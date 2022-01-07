NBA'de bir ilk: Gregg Popovich tarihe geçti

NBA'de dün gece oynanan maçta San Antonio Spurs, Boston Celtics'i 99-97 mağlup ederek bu sezonki 15. galibiyetini aldı. Spurs'te Dejounte Murray, 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Celtics'te 30 sayı kaydeden Jaylen Brown'ın etkili performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

TARİHE GEÇTİ

1988-1992 yılları arasında San Antonio'da yardımcı antrenör olarak çalışan ve 1996'da takıma başantrenör olarak dönen Popovich, dün gece oynanan maçla birlikte tarihe geçti. Takımının başında 2000. kez sahaya çıkan tecrübeli antrenör, aynı takımla bu başarıya ulaşan ilk antrenör unvanını elde etti.



26 yıldır San Antonio Spurs'ün başantrenörlüğünü yapan Popovich, 5 kez NBA şampiyonluğu kazanırken 3 kez yılın koçu seçildi.

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07/01/2022 09:55