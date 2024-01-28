NBA'de bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in ardından Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de eklendi. NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru ise 100 sayıyla Chamberlain'e ait. İşte "70 sayı barajını geçenler kulübü"nün tüm üyeleri...
28/01/2024
1) Wilt Chamberlain | 6 kez 70 sayı barajını geçti
Philadelphia Warriors (1962) → 100 sayı, Philadelphia Warriors (1961) → 78 sayı, Philadelphia Warriors (1962) → 73 sayı, San Francisco Warriors (1962) → 73 sayı, San Francisco Warriors (1962) → 72 sayı, San Francisco Warriors (1963) → 70 sayı
2) Kobe Bryant
Los Angeles Lakers (2006) → 81 sayı
3) David Thompson
Denver Nuggets (1978) → 73 sayı
4) Luka Doncic
Dallas Mavericks (2024) → 73 sayı
5) Elgin Baylor
Los Angeles Lakers (1960) → 71 sayı
6) David Robinson
San Antonio Spurs (1994) → 71 sayı
7) Donovan Mitchell
Cleveland Cavaliers (2023) → 71 sayı
8) Damian Lillard
Portland Trail Blazers (2023) → 71 sayı
9) Devin Booker
Phoenix Suns (2017) → 70 sayı
10) Joel Embiid
Philadelphia 76ers (2024) → 70 sayı