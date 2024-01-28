NBA'de bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in ardından Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de eklendi. NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru ise 100 sayıyla Chamberlain'e ait. İşte "70 sayı barajını geçenler kulübü"nün tüm üyeleri...

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28/01/2024

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NBA'de bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular

1) Wilt Chamberlain | 6 kez 70 sayı barajını geçti

Philadelphia Warriors (1962) → 100 sayı, Philadelphia Warriors (1961) → 78 sayı, Philadelphia Warriors (1962) → 73 sayı, San Francisco Warriors (1962) → 73 sayı, San Francisco Warriors (1962) → 72 sayı, San Francisco Warriors (1963) → 70 sayı

2) Kobe Bryant

Los Angeles Lakers (2006) → 81 sayı

3) David Thompson

Denver Nuggets (1978) → 73 sayı

4) Luka Doncic

Dallas Mavericks (2024) → 73 sayı

5) Elgin Baylor

Los Angeles Lakers (1960) → 71 sayı

6) David Robinson

San Antonio Spurs (1994) → 71 sayı

7) Donovan Mitchell

Cleveland Cavaliers (2023) → 71 sayı

8) Damian Lillard

Portland Trail Blazers (2023) → 71 sayı

9) Devin Booker

Phoenix Suns (2017) → 70 sayı

10) Joel Embiid

Philadelphia 76ers (2024) → 70 sayı

 

28/01/2024 09:00
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TAGS: NBA, maç,
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