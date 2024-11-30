NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 7. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti.

Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.

Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Gilgeous-Alexander'dan 36 sayı

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-93 yendi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı atarken Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 20 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 120-109

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 100-123

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 93-92

Chicago Bulls-Boston Celtics: 129-138

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 106-130

Miami Heat-Toronto Raptors: 121-111

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 93-101

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 115-106