NBA'de dev takas

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02/02/2025

NBA'de dev takas

NBA'de sürpriz bir takas gerçekleşti. Luka Doncic Los Angeles Lakers’a Anthony Davis ise Mavericks’e takaslandı.

NBA'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken, önemli bir takas gündemi sarstı. Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Donçiç ile Los Angeles'ten Anthony Davis, takas edildi.

Bu önemli gelişmeyi, ünlü ESPN kanalı duyurdu.

Batı Konferansı'nın son finalisti Dallas Mavericks, Sloven yıldızının yanında Maxi Kleber ve Markieff Morris'i de Lakers'a gönderdi.

Dallas ekibi ise bu takasla birlikte Antony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkını elde etti.

Takastaki üçüncü takım olan Utah Jazz da payına düşeni aldı. Jazz, Jalen Hood-Schifino'yla birlikte Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks'in 2025 ikinci tur draft haklarını aldı.

 

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TAGS: NBA’de dev takas
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