NBA'de Lakers, Kobe Bryant'ın ölümü sonrası ilk maçına çıktı

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Lakers-Trail Blazers mücadelesi öncesi aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin anısına tören düzenlendi.



Staples Center'daki tüm koltuklara Bryant’ın giydiği 8 ve 24 numaralı Lakers formaları koyuldu. ABD'li şarkıcı Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi.



Ulusal marş sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, giydiği 24 numaralı formayla duygusal bir konuşma yaptı. Sonrasında ise salondaki monitörlerden 41 yaşında ölen Bryant'ın oynadığı maçlar ve verdiği demeçlerden oluşan video gösterildi.



Misafir ekip Trail Blazers, all-star oyuncu kurucusu Damian Lillard'ın 48 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ürettiği mücadeleyi, 127-119 kazandı. Hasan Whiteside da 30 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla galibiyete katkıda bulundu.



Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 blok, LeBron James ise 22 sayı, 10 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

01/02/2020 13:51