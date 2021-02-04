NBA'de maske tedbirleri artırılıyor

Oyuncuların kullanacağı maskelerin KN95 ve KF94 modelinde olacağını bildirildi

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04/02/2021

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NBA'de maske tedbirleri artırılıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Koronavirüs ile mücadele etmede başarısız olmamak adına maske takma zorunluluğunda güncellemeye gitti.

NBA yönetimi, maske takılması gereken her yerde sıkı bir denetim yapılacağını ve maskelerin kullanılması için yeni bir adım atılacağını açıkladı.

Benchte duran veya başka bir alanda bulunan oyuncular maske kullanma zorunluluğu getirildi.

NBA yönetimi, bu kuralın uygulanması için 30 takımın her birine maske dağıtımının başlanması için talimat verdi.

Oyuncuların kullanacağı maskelerin KN95 ve KF94 modelinde olacağını bildirildi.

04/02/2021 09:56
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TAGS: nba, maske, koronavirüs
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