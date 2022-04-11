NBA'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

2021-22 NBA normal sezonunun son gününde playo-ffları ve Play-In eşleşmelerinde büyük etkisi olan 15 maç oynandı. Karşılaşmaların ardından Play-In eşleşmeleri netleşti.

TIKLA: NBA Play-In fikstürü <<<



- Doğu Konferansı



(1) Miami Heat - Sekizinci

(2) Boston Celtics - Yedinci

(3) Milwaukee Bucks - (6) Chicago Bulls

(4) Philadelphia 76ers - (5) Toronto Raptors



- Play-In



Brooklyn Nets(7) ile Cleveland Cavaliers(8) maçının galibi yedinci olarak Boston Celtics ile eşleşecek. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmein kaybedeni, Atlanta Hawks(9) ile Charlotte Hornets(10) maçının galibiyle sekizincilik için karşılaşacak. Buradan çıkan takım sekizinci olarak Miami Heat ile eşleşecek.



- Batı Konferansı



(1) Phoenix Suns - Sekizinci

(2) Memphis Grizzlies - Yedinci

(3) Golden State Warriors - (6) Denver Nuggets

(4) Dallas Mavericks - (5) Utah Jazz



- Play-In



Minnesota Timberwolves(7) ile Los Angeles Clippers(8) maçının galibi yedinci olarak Memphis Grizzlies ile eşleşecek. Kaybeden takım, New Orleans Pelicans(9) ile San Antonio Spurs(10) maçının galibiyle sekizincilik için karşılaşacak. Buradan çıkacak takım, sekizinci olarak Phoenix Suns ile karşılaşacak.



- 2022 NBA Play-In fikstürü



Her konferansta 7. ile 10. arasında en yüksek kazanma yüzdesine sahip takımları karşı karşıya getirecek Play-In maçları 12-15 Nisan'da oynanacak. 2022 NBA play-offları ise 16 Nisan'da başlayacak.

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11/04/2022 15:43