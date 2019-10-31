NBA'de sıradışı gece

Golden State Warriors'tan Stephen Curry'nin eli kırıldı. Houston-Washington maçına da Joel Embiid ile Karl- Anthony Towns'ın kavgası damga vurdu.

Amerikan Basketbol Ligi NBA, sıradışı bir geceye sahne oldu.

Golden State Warriors, Chase Center'da Phoenix Suns'ı ağırladı. Deplasman ekibi ilk çeyreği 43 - 14 ikinci periyodu da 72 - 36 üstün tamamlayıp, maçı daha ilk yarıda kopardı. Soyunma odası dönüşünde ise Golden State Warriors adına talihsiz bir an yaşandı. Curry çembere yükseldikten sonra Aaron Baynes'ten aldığı temasla yere düştü ve sol elinde kırık oluştu. Maçı Phoenix Suns 121 - 110 kazanırken, deplasman ekibinde Devin Booker 31 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.

Gecenin bol sayılı maçında ise Washington Wizards, Houston Rockets'ı ağırladı. Ev sahibi ekip devreye 77 - 76 üstün girdi. Soyunma odası dönüşünde karşılıklı basketler devam ederken final periyoduna Washington 8 sayı önde başladı. Seyircilerin son dakikalarını ayakta izlediği mücadeleyi Houston Rockets 159 - 158 kazandı. Rockets'ta James Harden 59, ev sahibi ekipte ise Bradley Beal 46 sayı attı.

Gecenin olaylı maçında Philadelphia 76'ers ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. Üçüncü çeyreğin ortalarında Joel Embiid ile Karl - Anthony Towns adeta serbest güreşe başladı. Her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi olaylara müdahale etse de, ortaya bu görüntüler çıktı. Hakemlerin Embiid ve Towns'ı diskalifiye ettikten sonra devam edilen maçı Sixers 117 - 95 kazandı. Philadelphia'da diskalifiye edilen Joel Embiid 19 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Furkan Korkmaz'dan 17 sayı

Yaklaşık 22 dakika süre alan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz da 17 sayı ile bu sezonun en iyi maçını çıkardı. Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'u 117 - 111 yendiği maçta Cedi Osman 5 de 4 üçlük ile 12 sayı kaydetti.

31/10/2019 09:57