NBA'de tecavüz skandalı

NBA’de LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Derrick Rose, Carmelo Anthony gibi yıldızların çalıştırıcılığını yapmış olan antrenör Rob McClanaghan, bir kadına uyuşturucu verdiği ve tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Boston Police Department’ın raporuna göre Rhode Island’da yaşanan olayda 43 yaşındaki Rob McClanaghan, ismi açıklanmayan bir kadının içeceğine uyuşturucu madde karıştırdı. Polis yetkilileri, kullanılan uyuşturucunun tecavüzcülerin kullandığı bir madde olduğunu açıkladı. İlacın yer ve zaman kavramının yitirilmesi, bilinç kaybı, kısa süreli felç gibi etkileri olduğu bilgisi verildi. Rob McClanaghan’ın içeceğine ilaç attığı kadına daha sonra tecavüz ettiği belirtildi.

Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan Rob McClanaghan’ın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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22/11/2022 10:23