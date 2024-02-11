NBA'de Warriors, Suns'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi

NBA'de Warriors, Suns'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi

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11/02/2024

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NBA'de Warriors, Suns'ı Curry'nin son saniye basketiyle yendi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti, bitime 0.7 saniye kala attığı üçlükle Stephen Curry getirdi.

Curry'nin 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jonathan Kuminga 21 sayı, 5 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.

Micic, Hornets kariyerine 18 sayıyla başladı

Oklahoma City Thunder'dan takasla Charlotte Hornets'a giden Vasilije Micic, takımının Memphis Grizzlies'ı 115-106 yendiği maçta 18 sayı, 9 asist kaydetti.

Hornets'ta Miles Bridges 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Brandon Miller 18 sayı, 6 ribaunt, Grant Williams 15 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Jaren Jackson 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, GG Jackson 16 sayı, Vince Williams 14 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 146-111

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 112-106

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 123-103

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 113-119

Orlando Magic-Chicago Bulls: 114-108 (uzatmada)

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 115-106

New York Knicks-Indiana Pacers: 111-125

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 95-119

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 122-113

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 84-93

11/02/2024 10:07
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TAGS: NBA, Warriors, Suns, Curry
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