NBA'de yeni kupa mücadelesi

NBA'de bu sezon ilk kez NBA kupası uygulaması başladı. NBA yönetimi, ikinci bir kupa mücadelesi ile ligin gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Peki NBA kupası formatı nedir? Detaylar haberimizde...

NBA'de bu sezon yeni bir uygulama başladı. "Sezon içi turnuvası" adı verilen uygulamada, NBA takımları lig şampiyonluğunun yanısıra bir de NBA kupası için mücadele edecek.

Kupa heyecanı, 3 Kasım'da 30 takımın 6 grupta mücadelesi ile başladı. NBA takımları, kupa maçlarına farklı parke renkleri ile çıkıyor.

Grup aşamasında her takım 4 maç oynayacak. Birçok takım, 2 maçını oynadı.

Gruplarda ilk sırayı alan takımlar ve en iyi iki ikinci takım çeyrek finale kalacak. Çeyrek final ve yarı final ise tek maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak.

Final maçı ise 9 Aralık'ta Las Vegas'ta yapılacak.

NBA kupasını kazanan takımın oyuncuları beş yüz bin dolar ödül alacak. NBA kupası maçları, 82 maçlık normal sezon takvimi dahilinde yapılıyor.

Yani takımlar, kupa organizasyonundan dolayı fazladan maç yapmayacaklar. Kupa mücadelesindeki alınan sonuçlar, takımların normal sezon istatistiklerine dahil oluyor.