NBA'de yeni sezonda yeni kurallar

NBA yönetimi, yıldız oyuncuların "dinlendirme" amaçlı kadroya alınmamasını yasakladı.

Başkan Adam Silver, yeni sezon öncesinde açıklama yaparak yeni kuralları açıkladı.

NBA'de, all star olmuş veya yılın kadrosuna seçilmiş isimler artık "dinlendirme" amaçlı kenarda oturtulamayacak.

Takımlar, bu kuralı ilk ihlalde 100 bin dolar ceza alacak.

Sonraki ihlallerde ceza miktarı 1 milyon dolara kadar çıkacak.

Kariyeri boyunca en az bin maç yapmış ve sezon başında en az 35 yaşında olan oyuncular içinse ayrı bir kural getirildi.

Buna göre takımlar, söz konusu oyuncuları dinlendirmek için yazılı izin isteyecek.

NBA'de bu kategoriye sadece Lebron James, Kevin durant ve Stephen Curry dahil.

NBA yönetimi bu yeni politika ile yıldızları ekranda tutup, reytinglerin düşmesinin önüne geçmek istiyor.

Zira yönetim, 2025 yılında yayın hakları sözleşmesini yenilemek için masaya oturacak.

NBA'de yeni sezon 18 ekimde başlayacak.