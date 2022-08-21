NBA'de yeni sezonun takvimi belli oldu
21/08/2022
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde gözler yeni sezona çevrildi. Yenilenen kadrolarla sezonun müthiş bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA'de, 2022-2023'ün takvimi de belli oldu. Buna göre sezon 18 Ekim'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.
NBA'de normal sezon 9 Nisan'da sona erecek. 11-14 Nisan tarihleri arasında Play-in maçları oynanacak.
15 Nisan'dan itibaren Play-off'lar başlayacak.
Amerikan Basketbol Ligi'nin final serisinin başlama tarihi ise 1 Haziran....