NBA'de yeni sezonun takvimi belli oldu

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde gözler yeni sezona çevrildi. Yenilenen kadrolarla sezonun müthiş bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA'de, 2022-2023'ün takvimi de belli oldu. Buna göre sezon 18 Ekim'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.

NBA'de normal sezon 9 Nisan'da sona erecek. 11-14 Nisan tarihleri arasında Play-in maçları oynanacak.

15 Nisan'dan itibaren Play-off'lar başlayacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nin final serisinin başlama tarihi ise 1 Haziran....

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21/08/2022 10:23