NBA'deki tarihi takasa Baba Doncic'ten sert tepki!

NBA’de gündem, Luka Doncic’in Los Angeles Lakers’a, Anthony Davis’in ise Dallas Mavericks’e gitmesiyle sonuçlanan tarihi takas! Hafta sonunda ortaya çıkan bu büyük değişim, basketbolseverleri şaşkına çevirdi.

Takasın, LeBron James de dahil olmak üzere birçok yıldız oyuncuya haber verilmeden büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Dallas Mavericks yönetiminin, Doncic’in fiziksel durumundan ve kondisyonuna olan bağlılığından memnun olmadığı öne sürülürken, genel menajer Nico Harrison, bu endişelerin ve Davis’in savunma gücünün takas kararına etkili olduğunu belirtti.

Ancak Luka Doncic’in babası Sasa Doncic, Mavericks yönetiminin süreci yönetme şeklinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Slovenya’da Arena Sport 1 kanalına verdiği röportajda, “Bir oyuncuyu sevmeyebilirsiniz, bu normal. Ama bu kadar büyük bir gizlilik ve belki de bazı bireylerin ikiyüzlülüğü beni gerçekten incitti. Luka bunu kesinlikle hak etmedi” ifadelerini kullandı.

NBA dünyası, bu tarihi takasın lig dengelerini nasıl değiştireceğini merakla bekliyor.