NBA'deki tarihi takasa Baba Doncic'ten sert tepki!

NBA’de gündem, Luka Doncic’in Los Angeles Lakers’a, Anthony Davis’in ise Dallas Mavericks’e gitmesiyle sonuçlanan tarihi takas! Hafta sonunda ortaya çıkan bu büyük değişim, basketbolseverleri şaşkına çevirdi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/02/2025

NBA'deki tarihi takasa Baba Doncic'ten sert tepki!

NBA’de gündem, Luka Doncic’in Los Angeles Lakers’a, Anthony Davis’in ise Dallas Mavericks’e gitmesiyle sonuçlanan tarihi takas! Hafta sonunda ortaya çıkan bu büyük değişim, basketbolseverleri şaşkına çevirdi.

Takasın, LeBron James de dahil olmak üzere birçok yıldız oyuncuya haber verilmeden büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Dallas Mavericks yönetiminin, Doncic’in fiziksel durumundan ve kondisyonuna olan bağlılığından memnun olmadığı öne sürülürken, genel menajer Nico Harrison, bu endişelerin ve Davis’in savunma gücünün takas kararına etkili olduğunu belirtti.

Ancak Luka Doncic’in babası Sasa Doncic, Mavericks yönetiminin süreci yönetme şeklinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Slovenya’da Arena Sport 1 kanalına verdiği röportajda, “Bir oyuncuyu sevmeyebilirsiniz, bu normal. Ama bu kadar büyük bir gizlilik ve belki de bazı bireylerin ikiyüzlülüğü beni gerçekten incitti. Luka bunu kesinlikle hak etmedi” ifadelerini kullandı.

NBA dünyası, bu tarihi takasın lig dengelerini nasıl değiştireceğini merakla bekliyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: NBA’deki tarihi takasa Baba Doncic’ten sert tepki!
MANŞETLER

HK SPOR

Tüm Türkiye'nin konuştuğu pozisyon: Braga maçında Fenerbahçe'nin kaderini değiştiren an

HK SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan, sadece Braga'nın Lazio'yu tek farklı yenmesi durumunda yetiyordu. Nefeslerin kesildiği maçta Portekiz temsilcisinin Lazio'ya karşı skoru 2-0'a getiren ve Fenerbahçe'nin Avrupa defterini kapatması anlamını taşıyan gol iptal edildi. Bu iptal sonrası Fenerbahçe, play-off biletini almaya hak kazandı.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.