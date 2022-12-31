NBA'den 11 oyuncuya ceza

NBA'de normal sezonda önceki gün oynanan Detroit Pistons-Orlando Magic maçında çıkan kavgaya ilişkin lig yönetimi kararını açıkladı.



Açıklamada, Orlando Magic'ten Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Admiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba and Wendell Carter Jr.'ın birer maç men cezası aldığı aktarıldı. Moritz Wagner'in ise 2 maçla cezalandırıldığı kaydedildi.



Detroit Pistons'ta ise Killian Hayes 3, Hamidou Diallo 1 maç men cezası aldı.

Ne olmuştu?

Detroit Pistons'ın Orlando Magic'i konuk ettiği maçın ilk yarısının bitimine 34 saniye kala Moritz Wagner'in Killian Hayes'e yaptığı müdahelenin ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanmıştı.

Karşılaşma Detroit Pistons'ın 121-101'lik üstünlüğüyle noktalandı.

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31/12/2022 10:15