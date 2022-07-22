NBA'den Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob'a tarihi ceza geldi

NBA yönetimi, son şampiyon Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob'a lüks vergi sistemini eleştirmesi nedeniyle tarihin en büyük cezalarından birini verdi.



Lig, toplu pazarlık görüşme politikasını ihlal ettiği için Lacob'a 500 bin Dolar fatura kesti.

Joe Lacob ne söyledi?



Lacob, Warriors'ın 346 milyon Dolarlık maaş bütçesinin bir parçası olarak 170 milyon Dolarlık lüks vergisi faturasını ödemek zorunda kalmasından sonra eleştirilerde bulundu.

Andre Iguodala ve Evan Turner'ın podcastine katılan Lacob, "Lüks vergisini sadece 40 milyon Dolar aşıyoruz. Bu miktar devasa değil. İnanılması güç lüks vergisi kuralı nedeniyle 200 milyon Dolar üstündeyiz. Açıkçası bunun adil olmadığını düşünüyorum ve umarım duyması gereken insanlar bunu duyar. Bence sistem adil değil. Bizim takımımızın en iyi sekiz oyuncusu da Warriors tarafından draft edildi." ifadelerini kullandı.



Warriors, 2020-21'de 69 milyon Dolar, 2021-22'de 170 milyon Dolar lüks vergisi ödedi ve 2022-23'te 181 milyon Dolar ödemesi bekleniyor.



Golden State Warrios bu sezon Boston Celtics'i final serisinde 4-2 mağlup ederek 7. NBA şampiyonluğunu elde etmişti.

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22/07/2022 10:22