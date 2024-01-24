NBA'den Tristan Thompson'a 25 maç ceza

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun testlerinde yasaklı iki maddenin pozitif çıktığı ve 25 maçtan men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.



2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan Cavaliers takımının kadrosunda yer alan Thompson, Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers formalarını giydikten sonra bu sezon eski takımına döndü.

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