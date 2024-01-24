NBA'den Tristan Thompson'a 25 maç ceza

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers oyuncusu Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

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24/01/2024

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NBA'den Tristan Thompson'a 25 maç ceza

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun testlerinde yasaklı iki maddenin pozitif çıktığı ve 25 maçtan men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan Cavaliers takımının kadrosunda yer alan Thompson, Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers formalarını giydikten sonra bu sezon eski takımına döndü.

24/01/2024 10:05
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TAGS: Nba Trıstan Thompson, Basketbol, Cleveland, Cavalıers
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