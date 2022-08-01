NBA'in efsane ismi Bill Russell hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk siyahi başantrenörü Bill Russell, 88 yaşında öldü.

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01/08/2022

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NBA'in efsane ismi Bill Russell hayatını kaybetti

Ailesi tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, Russell'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD'de ırkçılığa karşı mücadelesi ve basketbol sahasında savunmadaki hünerleriyle tanınan Russell'ın, 11 kez NBA şampiyonluğu bulunuyordu.

Boston Celtics'teki 13 sezonluk kariyeri boyunca, 21.620 ribaunt ile oynayan Russell, bu alanda tüm zamanların en yüksek ikinci rekorunun sahibi konumunda.

01/08/2022 13:51
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TAGS: NBA, Bill Russell
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