NCAA'de şampiyon Kansas oldu. 16 sayı geriden gelerek North Carolina'yı mağlup eden Kansas, 4. kez şampiyonluğa ulaştı.



Lacivert beyazlılar aynı zamanda tarihteki en büyük farkı kapatarak kupaya uzanan takım oldu. Kansas'ta Jalen Wilson ile David McCormack 15'er sayıyla mücadele etti.



North Carolina'da ise RJ Davis ve Armando Bacot 15'er sayı üretti. Amerikan Kolej Basketbol Ligi 1939 senesinden beri oynanıyor.

Caesars Superdome'daki mücadeleyi 70 bin taraftar izledi.

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06/04/2022 09:55