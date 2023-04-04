NCAA'de şampiyon UConn Huskies

ABD erkekler kolej basketbolunda bu sezon 31 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan Connecticut Üniversitesi takımı UConn, sezonu 32 galibiyet, 7 yenilgiyle tamamlayan San Diego State Üniversitesi ekibi Aztecs ile Houston kentindeki NRG Stadı'nda karşılaştı.



İlk yarıyı 36-24 önde bitiren UConn, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 76-59 galip ayrıldı. Böylece UConn Huskies 1999, 2004, 2011 ve 2014'ün ardından 5. şampiyonluğunu elde etti.



Finalde 17 sayı, 10 ribaunt, 1 asist üreten UConn'ın 21 yaşındaki Malili oyuncusu Adama Sanogo, NCAA Erkekler Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.



San Diego State adına Keshad Johnson'ın 14 sayı, 4 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

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04/04/2023 11:39