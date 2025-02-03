NDH - Nicosia Dance House Ara Dönem Dans Kayıt Günleri Devam Ediyor

Nicosia Dance House, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiltere ISTD onaylı Dans Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Eğitim merkezi, ara dönem dans kayıt ve bilgi günlerinin sürdüğünü duyurdu.

Ara dönem için kontenjanların sınırlı olduğu belirtilirken, çeşitli yaş grupları için geniş bir dans seçeneği sunuluyor. 4-19 yaş arasındaki öğrenciler için hip hop, contemporary, YM Style, Baby Ballet, Ballet, Kids Dance, Advance Hip Hop, Dance / Physical Theatre ve ISTD Modern Theatre Dance A-LEVEL (6+ yaş) gibi farklı dersler bulunuyor.

Nicosia Dance House, İngiltere merkezli ISTD onaylı dans eğitimi veren ve KKTC ile Türkiye’de tek yetkili eğitmen olan Yaşhan Dilhan tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, A-level ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı kapsamında Modern Theatre (Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet) dersleri verilmektedir.

Detaylı bilgi ve kayıt için iletişim numarası: 0548 857 07 09.