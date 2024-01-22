NDH - Nicosia Dance House Ara Dönem Dans Kayıt Günleri Devam Ediyor
22/01/2024
Nicosia Dance House, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiltere ISTD onaylı bir Dans Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermekte olup, ara dönem dans kayıt ve bilgi günlerinin devam ettiği belirtildi.
Ara dönem Kontenjanların sınırlı sayıda yer olduğu açıklama bilgisi verildi. İletişim: 0548 857 07 09
4-19 Yaş dans sınıfları
Ballet
Urban / Hip Hop
Contemporary (Beginner )
Contemporary ( Advanced)
Dance theatre ( Dance )
Modern Dance
YM Style ( Beginner )
YM Style ( Advanced )
Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi
KKTC ve Türkiye - ISTD DİPLOMALI Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi.
GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı
Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )