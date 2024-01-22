NDH - Nicosia Dance House Ara Dönem Dans Kayıt Günleri Devam Ediyor

Nicosia Dance House, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiltere ISTD onaylı bir Dans Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermekte olup, ara dönem dans kayıt ve bilgi günlerinin devam ettiği belirtildi.

Ara dönem Kontenjanların sınırlı sayıda yer olduğu açıklama bilgisi verildi. İletişim: 0548 857 07 09

4-19 Yaş dans sınıfları

Ballet

Urban / Hip Hop

Contemporary (Beginner )

Contemporary ( Advanced)

Dance theatre ( Dance )

Modern Dance

YM Style ( Beginner )

YM Style ( Advanced )



Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi

KKTC ve Türkiye - ISTD DİPLOMALI Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi.

GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı

Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )