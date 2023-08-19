NDH - Nicosia Dance House Yeni Dönem Dans Kayıt Günleri Başlıyor
19/08/2023
Nicosia Dance House'dan yapılan açıklamaya göre; Yeni dönem dans kayıt ve bilgi günleri başlamıştır. Nicosia Dance House, KKTC MEB Onaylı ve İngiltere ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi olmaktadır.
Yeni dönem Kontenjanımız sınırlı sayıda olacaktır.
İletişim: 0548 857 07 09
4-19 yaş Dans sınıflarımız
Ballet
Urban / Hip Hop
Contemporary (Beginner )
Contemporary ( Advanced)
Dance theatre ( Dance )
Modern Dance
YM Style ( Beginner )
YM Style ( Advanced )
Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi
KKTC ve Türkiye - ISTD DİPLOMALI Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi.
GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı
Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )