NDH - Nicosia Dance House Yeni Dönem Dans Kayıt Günleri Başlıyor

Nicosia Dance House'dan yapılan açıklamaya göre; Yeni dönem dans kayıt ve bilgi günleri başlamıştır. Nicosia Dance House, KKTC MEB Onaylı ve İngiltere ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi olmaktadır.

Yeni dönem Kontenjanımız sınırlı sayıda olacaktır.

İletişim: 0548 857 07 09



4-19 yaş Dans sınıflarımız

Ballet

Urban / Hip Hop

Contemporary (Beginner )

Contemporary ( Advanced)

Dance theatre ( Dance )

Modern Dance

YM Style ( Beginner )

YM Style ( Advanced )



Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi

KKTC ve Türkiye - ISTD DİPLOMALI Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi.

GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı

Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )