NDH - Nicosia Dance House Yeni Dönem Dans Kayıt Günleri Devam Ediyor

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28/08/2023

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NDH - Nicosia Dance House Yeni Dönem Dans Kayıt Günleri Devam Ediyor

Nicosia Dance House'dan yapılan açıklamaya göre; Yeni dönem dans kayıt ve bilgi günleri devam ediyor. Nicosia Dance House, KKTC MEB Onaylı ve İngiltere ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi olmaktadır.
Yeni dönem Kontenjanlarımızda sınırlı sayıda yerimiz kalmıştır.
İletişim: 0548 857 07 09


 
4-19 yaş Dans sınıflarımız

Ballet
Urban / Hip Hop
Contemporary (Beginner )
Contemporary ( Advanced)
Dance theatre ( Dance )
Modern Dance
YM Style ( Beginner )
YM Style ( Advanced )


 
Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi
KKTC ve Türkiye - ISTD DİPLOMALI Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi.
GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı
Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )

28/08/2023 15:33
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TAGS: Nicosia Dance House
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